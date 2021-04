Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol Deutschland: SHL, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (15.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Es sei ein Meilenstein in der Konzerngeschichte von Siemens Healthineers. Der Medizintechnikkonzern habe die milliardenschwere Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian abgeschlossen. An der Börse sorge die Nachricht zwar kaum für Bewegung. Die langfristigen Aussichten würden sich aber weiter verbessern."Mit Varian verfügt Siemens Healthineers über das umfassendste Portfolio im MedTech-Sektor und eröffnet sich damit erhebliches Potenzial zur Wertschaffung", habe Aufsichtsratschef Ralf P. Thomas den Deal kommentiert. "Mit einem hochintegrierten Ansatz wird Siemens Healthineers den weltweiten Kampf gegen Krebs auf eine neue Stufe heben."Durch den Deal könne Siemens Healthineers künftig die gesamte Palette der Krebsbehandlung abdecken. So stärke der Konzern auch seine Position in der Medizintechnikbranche. Varian solle bereits in den ersten zwölf Monaten einen positiven Beitrag zum bereinigten unverwässerten Ergebnis je Aktie leisten. Erwartet würden zudem EBIT-Synergien von mindestens 300 Millionen Euro pro Jahr im Geschäftsjahr 2025.Siemens Healthineers bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link