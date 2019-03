Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

36,93 EUR -1,72% (27.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

37,00 EUR -0,94% (28.03.2019, 09:10)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (28.03.2019/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) auf.Der Start des Medizintechnik-Spezialisten ins GJ 2018/19 sei durchwachsen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei einem leichten Umsatzanstieg sei dennoch ein Rückgang bei der bereinigten Ergebnismarge verblieben. Das Management gebe sich vor dem Hintergrund der ansteigenden Installation von Atellica-Systemen optimistisch für den weiteren Jahresverlauf und habe die Ziele für das GJ 2018/19 bestätigt. Dennoch sei das Erreichen der Zielgröße für die Installation der neuen Systeme im GJ 2018/19 als nun ambitionierter bezeichnet worden. Die höheren Anlaufkosten seien mit einer unerwarteten Struktur der Kundennachfrage begründet worden. Dabei seien viele Aufträge von Großlaboren generiert worden, bei denen die Installation aufwendiger sei, die jedoch als lukrative Kundengruppe gelten würden.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, sieht das Unternehmen derzeit als fair bewertet an und startet in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Siemens Healthineers-Aktie mit einer Halteempfehlung und dem Kursziel von 36 Euro. (Analyse vom 28.03.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siemens Healthineers AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: