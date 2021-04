Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (26.04.2021/ac/a/t)



Die Kursverluste in der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) am vergangenen Freitag waren deutlich spürbar und die Aktie hat sich von ihrem Zwischenhoch knapp oberhalb von 49 EUR entfernt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Trotzdem könnte die jüngste Abwärtsbewegung lediglich ein Pullback zurück an das Ausbruchsniveau um 47,95 bis ca. 47,50 EUR sein. Immerhin habe die Aktie unterhalb dieser Preiszone seit März konsolidiert, bevor in der letzten Woche der Ausbruch nach oben aus der sich zuvor bildenden Dreiecksformation gelungen sei.Ganz unkritisch sei der Abverkauf der Aktie am vergangenen Freitag nicht. Trotzdem bleibe die Ausgangsbasis zunächst noch bullisch. Idealerweise würden die Käufer den Supportbereich um 47,50 EUR für ein Comeback nutzen. Sollte dies gelingen, könnten in den nächsten Tagen neue Hochs bis hin zu einem neuen Allzeithoch oberhalb von 49,98 EUR folgen. Innerhalb dieses bullischen Szenarios stelle der Preisbereich um ca. 46,85 EUR eine erste Entscheidungszone dar. Sollte die dort liegende kurzfristige Aufwärtstrendlinie bärisch gebrochen werden, nehme das Risiko auf 46 EUR zu. Darunter könnte es sogar wieder abwärts auf den großen Support bei 44,50 EUR gehen. (Analyse vom 26.04.2021)