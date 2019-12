Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (11.12.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Siemens Healthineers setze auf ein fortgesetztes Wachstum in einem milliardenschweren Gesundheitsmarkt. So wolle der Konzern nicht nur das bestehende Geschäft ausweiten, sondern auch in neue Märkte vordringen, hätten Vorstandschef Bernd Montag und sein Finanzvorstand Jochen Schmitz in einem Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch erklärt. Dabei würden die beiden Manager sowohl auf Wachstum aus eigener Kraft als auch auf Zukäufe setzen.Man habe die Augen offen, habe Montag gesagt. Zuletzt habe die Siemens-Tochter u.a. ihr noch kleines aber margenstarkes Geschäftsfeld mit der Präzisionsmedizin durch die 1,1 Mrd. Dollar schwere Übernahme von Corindus gestärkt, einem Hersteller robotergestützter Systeme für minimalinvasive Gefäßeingriffe. "Corindus muss nicht das letzte Wort sein", habe Montag erklärt. Dabei setze Healthineers vor allem auf ergänzende Zukäufe. Mit Corindus setze Healthineers auch auf neue Technologien, die einen klinischen Megatrend bedienen in Zeiten, wo im Gesundheitswesen gespart werden müsse und das Personal knapp sei.Die Siemens Healthineers-Aktie habe vor Kurzem bei 44,80 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Derzeit gönne sich der Titel eine Verschnaufpause nach der starken Rally zuletzt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: