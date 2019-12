Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (06.12.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Healthineers zähle am Freitag zu den größten Verlierern im MDAX. Gegen Mittag gehe es 2,1 Prozent nach unten auf 42,88 Euro. Nur die Aktie von Carl Zeiss Meditec entwickle sich zum Wochenschluss mit einem Minus von acht Prozent noch schlechter. Grund seien gleich zwei Analysten-Abstufungen, die auf die Stimmung gedrückt hätten.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe Siemens Healthineers von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 39 Euro angehoben. Die jüngst angehobenen mittelfristigen Geschäftsziele des Medizintechnik-Unternehmens seien herausfordernd, habe Analyst Michael Jüngling in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Hoch bewertet sei auch die Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg. Er habe seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2019/20 bis 2021/22 reduziert.Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank habe seine Kaufempfehlung gestrichen, - doch nur deshalb, da das Papier sein Kursziel erreicht habe und er nun vorerst keine weiteren Aktienkurstreiber mehr sehe. Wendorff bewerte die Aktie nun mit "hold". Der am 10. Dezember anstehende Kapitalmarkttag dürfte seines Erachtens keine Überraschungen mehr bringen, nachdem das Management von Siemens Healthineers bereits einen mittelfristigen Ausblick gegeben habe. Das Kursziel habe Wendorff bei 45 Euro belassen."Der Aktionär" sei der Meinung: Siemens Healthineers bleibe ein Basisinvestment. Langfristig seien die Aussichten gut, der Konzern sei im lukrativen und wachstumsstarken Medizintechnikmarkt stark positioniert. Zuletzt sei die Aktie nach einem starken Quartalsbericht allerdings etwas heiß gelaufen. Einer Rücksetzer würde eine gute Kaufchance bieten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link