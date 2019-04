Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 36,50 Hold Kepler Cheuvreux William Mackie 29.04.2019 35,00 Hold Deutsche Bank Gunnar Romer 24.04.2019 34,00 Neutral J.P. Morgan David Adlington 24.04.2019 34,50 Neutral Goldman Sachs Veronika Dubajova 23.04.2019 42,00 Buy HSBC Richard Latz 17.04.2019 36,00 Halten Nord LB Holger Fechner 27.03.2019 42,00 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 12.02.2019 36,00 Sector Perform RBC Capital Markets Wasi Rizvi 01.02.2019 39,00 Kaufen DZ BANK Elmar Kraus 29.01.2019 36,00 Neutral Independent Research Stefan Röhle 29.01.2019 38,00 Hold Jefferies & Company Peter Reilly 29.01.2019 38,20 Neutral UBS AG Ian Douglas-Pennant 29.01.2019

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (30.04.2019/ac/a/t)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 34,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG wird am 2. Mai die Zahlen für das zweite Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von HSBC. Die britische Investmentbank hat den Titel vor Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er rechne nach einem mäßigen Jahresauftakt für das zweite Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns wieder mit einem Gewinnwachstum, schrieb HSBC-Analyst, Richard Latz, in einer am 17. April vorliegenden Studie. Einer Erholung der Sparten Imaging (medizinische Bildgebung) und Advanced Therapies (minimalinvasive Behandlungen durch die Nutzung qualitativ hochwertiger Bildgebung) dürfte allerdings ein schwacher Bereich Diagnostics gegenüberstehen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dagegen für Siemens Healthineers eine der niedrigsten Kursprognosen genannt: 34,50 Euro. Die Einstufung wurde auf "neutral" belassen. Analystin Veronika Dubajova habe in einer am 23. April vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2024 geringfügig erhöht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?