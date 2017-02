ISIN Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (01.02.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Geschäftsjahresauftakt hat der Vorstand der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) heute beschlossen, die bisherige Erwartung für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 anzuheben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Siemens hebt die Erwartung für die Ergebnismarge für das Industrielle Geschäft von bislang 10,5% bis 11,5% auf 11,0% bis 12,0% an. Ferner hebt Siemens die Erwartung für das unverwässerte Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) von der bisherigen Bandbreite von 6,80 EUR bis 7,20 EUR auf eine Bandbreite von 7,20 EUR bis 7,70 EUR an. (Ad hoc vom 31.01.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,25 EUR -1,57% (31.01.2017, 17:35)121,299 EUR +1,08% (01.02.2017, 09:10)