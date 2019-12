Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 116 Euro auf 118 Euro.Der Geschäftsbericht (veröffentlicht am 04.12.) habe die Anfang November vorgelegten untestierten (Komplett-)Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) bestätigt (u.a. Umsatz: 86,85 (Vj.: 83,04) Mrd. Euro; EPS: 6,41 (Vj.: 7,12) Euro). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (u.a. moderater Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis; Book-to-Bill-Ratio: >1; unverwässertes EPS: 6,30 bis 7,00 Euro; dynamischer Verschuldungsgrad des Industriegeschäfts: <= 1) habe vollumfänglich eine Bestätigung erfahren und sei - wie in den Vorjahren - ergänzt worden (ROCE: prozentual zweistellig, aber unter der langfristigen Zielspanne von 15% bis 20% (Gj. 2018/19: 11,1% (Vj.: 12,6%))).Das laufende Geschäftsjahr werde vor allem von der geplanten Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Siemens Energy (Bereich Gas & Power (u.a. Kraftwerksturbinen/Generatoren) sowie des von Siemens gehaltenen 59%-Anteils an Siemens Gamesa Renewable Energies (SGRE)) geprägt sein. Die Abspaltung, so habe Siemens wiederholt, werde zu einem erheblichen Ertrag führen, den das Unternehmen aber noch nicht verlässlich quantifizieren könne.Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge, die sich auf informierte Kreise berufe, zeige Siemens Interesse an den von Iberdrola gehaltenen SGRE-Aktien (8,07%). Weder Siemens noch Iberdrola hätten sich zu dem Bloomberg-Bericht öffentlich geäußert. Aus Sicht von Diermeier sei ein Interesse vonseiten Siemens an der SGRE-Beteiligung von Iberdrola nachvollziehbar, denn die Aufstockung des SGRE-Anteils könnte seines Erachtens ein erster Schritt zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur von Siemens Energy sein.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Siemens-Aktie. (Analyse vom 06.12.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,24 EUR +0,09% (06.12.2019, 09:54)