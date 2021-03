Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

29,55 EUR +0,07% (29.03.2021, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

29,63 EUR +1,30% (29.03.2021, 14:40)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol Deutschland: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O& M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (29.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol Deutschland: GTQ1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erholung der Windaktien gehe auch zu Wochenbeginn weiter. So würden die großen Turbinenbauer Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS), Siemens Gamesa und Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) ihren Aufwärtstrend erneut fortsetzen. Für Siemens Gamesa gebe es dabei eine klare Kaufempfehlung. Das Analysehaus Bernstein lobe vor allem die starke Position bei Offshore-Turbinen.Im Offshore-Bereich sei Siemens Gamesa unzweifelhaft der Marktführer, so Analystin Deepa Venkateswaran. Das Geschäft sei profitabel und die Auftragsbücher würden sich füllen. Ihr Votum laute deshalb "outperform" mit Kursziel 38 Euro. Auf dem aktuellen Niveau entspreche dies einem Potenzial von knapp 30 Prozent.Für Siemens Gamesa sollte sich die starke Position im Offshore-Bereich auszahlen, denn gerade hier seien die weiteren Aussichten gut. Immer mehr Länder weltweit würden erkennen, dass an der Technologie kein Weg vorbeiführe, wenn die ambitionierten Klimaziele erreicht werden sollten - zumal in vielen Ländern einfach kein Platz für unzählige Solaranlagen und Onshore-Windparks sei. Bereits im vergangenen Jahr seien 32 Gigawatt an Offshore-Kapazitäten neu installiert worden. Für dieses Jahr rechne das Analysehaus Rystad mit einem Plus von 37 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie: