Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

33,23 EUR +0,03% (26.01.2021, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

33,26 EUR +1,28% (26.01.2021, 11:49)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (26.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Kostensenkungen hätten Siemens Energy im ersten Geschäftsquartal operativ in die Gewinnzone verholfen. Dabei habe der Konzern anhand vorläufiger Zahlen mehr als von ihm selbst erwartet verdient, wie Siemens Energy am Sonntagabend in München überraschend mitgeteilt habe. Von Oktober bis Ende Dezember habe das Unternehmen von operativen Verbesserungen profitiert, die die Kosten hätten sinken lassen - aber auch von vorübergehenden positiven Effekten, wie es geheißen habe. Nun hätten sich zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet. Die Kursziele seien teilweise deutlich erhöht worden.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für Siemens Energy nach den Zahlen von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Energietechnik-Konzerns sei dank der starken Margendynamik in den beiden Kernsparten viel besser als erwartet gewesen, habe Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Dies sei aber in beiden Segmenten auch Einmaleffekten zu verdanken.Kepler Cheuvreux hebe das Kursziel für die Aktie von Siemens Energy sogar von 28 auf 38 Euro an und versehe das Papier mit einem "buy"-Rating.Die Privatbank Berenberg habe bereits am Montag die Einstufung für Siemens Energy auf "buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Profitabilität der Siemens-Abspaltung habe im ersten Geschäftsquartal positiv überrascht, habe Analyst Philip Buller in seiner neuesten Studie geschrieben.Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, was die weitere langfristige Entwicklung der Siemens Energy-Aktie angehe. Am heutigen Dienstag gewinne das Papier 1,4 Prozent auf 33,30 Euro. Damit befinde sich die Aktie nur noch knapp unter dem Anfang Januar bei 34,48 Euro markierten Allzeithoch.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Siemens Energy-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 26.01.2021)