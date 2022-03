Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (22.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mit dem DAX -Abstieg habe Siemens Energy zu Wochenbeginn die Quittung für die Talfahrt der vergangenen Monate erhalten. Angesichts der hausgemachten Probleme gerade beim Hoffnungsträger Siemens Gamesa sei das keine Überraschung mehr gewesen.Die DZ BANK sehe nun aber vermehrt Anzeichen dafür, dass es wieder aufwärts gehen könnte. Die politisch gewünschte Reduzierung der Abhängigkeit Europas von russischem Gas bringe sowohl für Energieausrüster als auch für Anbieter erneuerbarer Energien Potenziale, so Analyst Alexander Hauenstein. Er erwarte mittelfristig höhere Umsätze und eine bessere Profitabilität. Das Kursziel habe er von 24 Euro auf 27 Euro angehoben, die Einstufung laute weiter "kaufen".An der Börse könne die neue Kaufempfehlung am Dienstag allerdings keine Euphorie auslösen. Mit einem Minus von rund ein Prozent lasse das frische Kaufsignal weiter auf sich warten. Seit der Gewinnwarnung im Januar habe die Siemens Energy-Aktie nicht mehr nachhaltig über die 22-Euro-Marke klettern können. Die Gap bei 22,42 Euro sei nach wie vor offen. Es wäre ein erster wichtiger Schritt, diese zu schließen.Neueinsteiger müssen nichts überstürzen und warten zunächst einmal ab, bis die Gap geschlossen ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link