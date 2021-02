Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

31,26 EUR -0,76% (11.02.2021, 10:31)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

31,11 EUR -0,45% (11.02.2021, 10:17)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (11.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Mit einigen Kooperationen im Clean-Tech-Bereich habe Siemens Energy in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Bald könnte die Siemens-Ausgliederung, die erst seit Ende September an der Börse sei, allerdings die ganz große Bühne an der Börse erobern. Bereits im März könnte der Aufstieg in den DAX gelingen.Grund dafür sei die Index-Reform der Deutschen Börse AG. Der DAX werde zwar erst im September auf 40 Mitglieder erweitert. Die weiteren neuen Regeln würden aber bereits vorher nach und nach gelten. So werde der DAX am Mittwoch, 3. März, regulär auf seine Zusammensetzung geprüft - bislang sei nur die Überprüfung im September regulär gewesen, bei den quartalsmäßigen Anpassungen hätten strengere Regeln für Auf- und Abstieg gegolten. Zudem werde der Börsenumsatz in Zukunft nicht mehr in die Berechnung eingezogen. Der DAX-Aufstieg richte sich dann einzig nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz. Ausnahme: Alle Neulinge müssten ein positives operatives Ergebnis vorweisen und hohe Compliance-Anforderungen erfüllen.Siemens Energy könnte so bereits im März zum DAX-Kandidaten werden. Noch sei dies zwar nicht sicher, zumal auch Zalando und HelloFresh als potenzielle Aufsteiger gelten würden. Doch mit Beiersdorf, HeidelbergCement oder auch MTU Aero Engines gebe es auch einige Kandidaten für den Abstieg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link