XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,31 EUR +1,36% (11.10.2021, 12:16)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (11.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Chartbild beginnt sich zu verbessern - AktiennewsDie Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) steigt am Montag um 2,69% auf 22,49 Euro und setzt die Erholung fort, nachdem am vergangenen Mittwoch der tiefste Stand seit November 2020 erreicht wurde, so die Experten von XTB.Der Rückgang unter den Schlusskurs vom 20. Juli scheine nicht nachhaltig zu sein, da der Kurs bereits am Donnerstag wieder über 21,93 Euro habe gebracht werden können. Dieser Bereich stimme mit dem 78,6% Fibonacci-Retracement überein, sodass die Rückkehr ein erstes positives Zeichen sei. Für ein bullisches Umfeld müsste jedoch erst das lokale Hoch bei 24,06 Euro und später das Hoch bei 25,29 Euro, mit dem der jüngste Abwärtsimpuls begonnen habe, durchbrochen werden. (News vom 11.10.2021)Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:22,30 EUR +1,59% (11.10.2021, 12:31)