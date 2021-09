Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,70 EUR +0,35% (16.09.2021, 11:56)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,52 EUR +0,09% (16.09.2021, 11:41)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (16.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Aktionäre brauchen weiter starke Nerven - AktienanalyseAktionäre von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) brauchen weiter starke Nerven, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gerade noch sei der Titel dabei gewesen, sich etwas von dem Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung zu erholen, da habe ein negativer Analystenkommentar auch schon für den nächsten Schlag gesorgt. Andreas Willi von JPMorgan habe vergangene Woche seine "overweight"-Empfehlung für Siemens Energy gestrichen und das Kursziel leicht von 30 auf 29 Euro gesenkt. Willi habe das neue Votum mit größer gewordenen Risiken bei der ebenfalls abgestuften Windkrafttochter Siemens Gamesa begründet, an der Siemens Energy 67 Prozent halte. Denn die chinesischen Konkurrenten würden dem deutsch-spanischen Windturbinenhersteller zunehmend das Leben schwer machen. Der andere Kernbereich für Energietechnik bleibe zwar unterbewertet, so der Experte. Der Weg, um die Potenziale dort auszuschöpfen, sei aber steinig.Die Reaktion der Börse zeige: Investments in die Aktie würden derzeit eine gehörige Portion Mut erfordern - wenn, dann besser gut gepuffert. Wie man dabei das permanente Schwellenrisiko umgehen kann, zeigt ein Memory Express-Zertifikat der DekaBank, das aktuell knapp unter Nennwert quotiert wird und mit einem Kupon in Höhe von 5,45 Prozent ausgestattet wurde, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Dieser werde bereits dann ausgezahlt, wenn die Aktie an den Stichtagen über 15,5285 Euro notiere. Zudem verfüge das Papier über eine jährlich sinkende Tilgungshürde. (Ausgabe 36/2021)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: