Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

61,08 EUR -9,83% (18.03.2020, 14:06)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

61,29 EUR -9,40% (18.03.2020, 13:52)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Noch in diesem Jahr wolle Siemens die Tochter Siemens Energy im Zuge eines Spin-offs an die Börse bringen. Das Problem: Dazu müsste im Sommer eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten werden. Ob die allerdings in Anbetracht der Corona-Pandemie stattfinden könne, bleibe fraglich. Der Konzern halte dennoch vorerst an seinem Zeitplan fest.Der geplante Spin-off solle laut Angaben von Siemens im Herbst stattfinden. Dabei wolle der DAX-Konzern 30 Prozent an Siemens Energy selbst behalten. Dadurch könne Siemens die Tochter direkt aus der Bilanz eliminieren. Ein schneller DAX-Einstieg von Siemens Energy sei jedoch eher unwahrscheinlich, da die von Experten erwartete Marktkapitalisierung wohl nicht für einen Einzug in den deutschen Leitindex ausreichen dürfte.Wie das "Handelsblatt" am Dienstag berichtet habe, halte der Konzern trotz der aktuellen Unsicherheiten weiter am Zeitplan fest. Die geplante Hauptversammlung solle am 9. Juli stattfinden. Zuletzt hätten sich zahlreiche DAX-Konzerne (Telekom, Daimler, Continental) dazu gezwungen gesehen, ihre Hauptversammlungen abzusagen. Diese seien jedoch überwiegend auf die Monate März bis Mai gefallen.Mit Blick auf das Chartbild finde die Siemens-Aktie im aktuellen Umfeld einfach keinen Boden. Auch heute stehe erneut ein fettes Minus von fast acht Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn habe sich somit der Börsenwert fast schon halbiert und belaufe sich auf aktuell rund 53 Milliarden Euro.Die Siemens-Aktie sollten Anleger dennoch auf der Watchlist behalten, so Nicola Hahn. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: