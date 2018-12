Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (11.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In den letzten Monaten seien Industriekonglomerate an der Börse nicht sonderlich gefragt gewesen. Der dramatische Absturz von General Electric überlagere zwar alles, doch auch Siemens, ABB und Co hätten an der Börse nicht überzeugen können. Bei Siemens bleibe das Chartbild jedoch interessant - und langfristig würden die Aussichten weiterhin stimmen.Am Montag habe sich bei Siemens aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Ereignis zugetragen. Die Gap vom dritten August 2016 sei nach über zwei Jahren endlich geschlossen worden. In der Folge habe das Wertpapier auch bereits wieder angezogen und notiere inzwischen wieder im Bereich zwischen 98 und 104 Euro - hier habe sich in den letzten Wochen ein massiver Seitwärtskorridor ausgebildet.Durch den Gap-Close könnten jetzt - solange das Marktumfeld mitspiele - die Bullen das Ruder wieder übernehmen. Nach oben warte der nächste massive Widerstand erst bei 103,50 Euro. Hier verlaufe die obere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtskorridors. Werde diese Hürde überwunden und auch der horizontale Widerstand bei etwa 104 Euro übersprungen, rücke sogar erstmals seit Monaten die 200-Tage-Linie wieder in den Fokus. Sie verlaufe jetzt bei 108,74 Euro.Digitale Fabrik, intelligente Infrastruktur oder Medizintechniktochter: Bei Siemens gebe es einige potenzielle Wachstumstreiber. Der Konzern sei gut gerüstet für die Zukunft. Die Kraftwerkskrise und die Kosten für den langwierigen Umbau würden jedoch weiterhin belasten.