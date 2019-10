Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der deutsche Industrieriese Siemens kämpfe nach wie vor mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und den Herausforderungen des Konzernumbaus. Die Aktie befinde sich deshalb seit Jahren in der Seitwärtsbewegung und notiere inzwischen wieder zweistellig. Doch die Bullen würden nicht aufgeben - mehrere Experten würden nun zum Kauf der Aktie raten.Drei positive Studien würden die Siemens-Aktie im freundlichen Marktumfeld wieder antreiben. Besonders optimistisch zeige sich Morgan Stanley mit einem Kursziel von 122 Euro und dem Votum "overweight". Siemens könne die kurzfristigen Markterwartungen trotz schwacher Branchendaten erreichen, meine Analyst Ben Uglow.Ebenfalls mit "overweight" stufe J.P. Morgan-Analyst Andreas Will die Aktie ein. Die Abschwächung weite sich zwar aus, doch in Asien gebe es Zeichen der Stabilität. Zudem dürfte Siemens im vierten Quartal Fortschritte gemacht haben. Allerdings bestünden nach wie vor Gefahren für die Konsensschätzungen für 2020.Das Analysehaus RBC stufe den DAX-Konzern zwar lediglich mit "sector perform" ein. Das Kursziel liege mit 108 Euro aber ebenfalls über zehn Prozent im Plus. Analyst Mark Fielding begrüße die weitere Vereinheitlichung des Konzerns - so könnte der Konglomeratsabschlag reduziert werden. Allerdings bleibe der kurzfristige makroökonomische Gegenwind weiter ein Belastungsfaktor.Neueinsteiger finden spannendere Werte an der Börse und sollten an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: