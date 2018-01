Wien (www.aktiencheck.de) - Bei Siemens findet heute der Capital Markets Day zur Healthineers-Sparte statt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die US-Börse sei gestern aufgrund eines Feiertags geschlossen gewesen. Heute würden in den USA Quartalszahlen von Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und dem Gesundheitsversicherungsunternehmen United Health (ISIN: US91059D1000, WKN: A1W046) erwartet.Der Schweizer Süßwarenkonzern Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP) habe 2017 mit einem organischen Umsatzanstieg um 3,7% die Erwartungen treffen können, die mittelfristigen Ziele seien bestätigt worden. (16.01.2018/ac/a/m)