XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

143,42 EUR -0,60% (10.05.2021, 13:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 136 Euro auf 145 Euro.Siemens habe nach Erachten des Analysten ein starkes Zahlenwerk für das Q2 2020/21 (31.03.) präsentiert (u.a. Umsatz (organisch): +9% y/y; angepasstes EBITA des Industriegeschäfts: +32% y/y; EPS: +253% y/y). Dabei habe Siemens aber teilweise auch von Einmalerträgen (u.a. Buchgewinn aus Flenders-Verkauf) profitiert. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.), der nach wie vor die Varian-Übernahme (vollzogen Mitte April 2021) nicht berücksichtige, sei erneut angehoben worden (u.a. Nachsteuerergebnis: 5,7 bis 6,2 (bisher: 5,0 bis 5,5; Gj. 2019/20: 4,2) Mrd. Euro). Die Varian-Übernahme werde allerdings das Nachsteuerergebnis in 2020/21 mit 300 bis 500 Mio. Euro belasten (impliziere Nachsteuerergebnis inkl. Varian von 5,2 bis 5,9 Mrd. Euro).Diermeier sei bezüglich der Varian-Akquisition nach wie vor äußerst zwiegespalten (strategisch durchaus sinnvoll vs. sehr hoher bzw. zu hoher Übernahmepreis). Der Trackrekord des Konzerns bei Übernahme sei seines Erachtens nicht eindeutig. Der Analyst habe seine Erwartungen teilweise erhöht (u.a. EPS 2020/21e: 6,94 (alt: 6,45) Euro; EPS 2021/22e: 6,95 (alt: 6,88) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% bewertet Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, die Siemens-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 10.05.2021)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:143,96 EUR -0,06% (10.05.2021, 13:20)