Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse des Aktienexperten Maximilian Völkl von "Der Aktionär":Für Maximilian Völkl, Aktienexperten von "Der Aktionär", ist die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ein Basisinvestment.Die Siemens-Aktie sei zuletzt deutlich unter Druck gekommen. Gründe dafür seien die Sorge, dass das Kapital wieder dem Konkurrenten General Electric zufließe, sowie eine skeptische Analystenstimme. Probleme könnte es insbesondere bei der Gewinnentwicklung der Siemens AG geben.Die Aktienexperten von "Der Aktionär" zeigen sich aber optimistischer. Durch die "Vision 2020+" mit drei operativen und drei strategischen Einheiten schaffe Siemens neue Werte. Durch mehr Eigenständigkeit hätten die einzelnen Sparten zum einen bessere Wachstumsmöglichkeiten und zum anderen dürfte sich der Konglomeratsabschlag reduzieren. Vor diesem Hintergrund sollte die neue Strategie der Siemens-Aktie auf langfristige Sicht eine deutlich höhere Bewertung zugestehen.Trotz des Rücksetzers bleibe Siemens langfristig attraktiv. Der Aktienexperte sehe auf dem gegenwärtigen Kursniveau ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis. Engagierte Investoren sollten also an Bord bleiben.Neueinsteiger können mit Käufen abwarten, bis die Siemens-Aktie wieder die wichtige Chartmarke bei 108,50 Euro überspringt, so Maximilian Völkl, Aktienexperte von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.10.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:107,42 EUR -2,65% (02.10.2018, 17:35)