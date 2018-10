Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,58 EUR +0,95% (16.10.2018, 14:15)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (16.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach wie vor notiere der DAX-Titel im Bereich des Jahrestiefs. Trotz der anhaltenden Umbaumaßnahmen von Konzernchef Joe Kaeser würden weiter die Impulse für nachhaltig steigende Aktienkurse fehlen. Anleger würden nun gespannt auf die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr blicken, die am 8. November vorgelegt werden. Es werde erwartet, dass der Konzern im gebrochenen Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von 83,5 Milliarden Euro erzielt habe. Der operative Gewinn (EBIT) dürfte 6,6 Milliarden Euro betragen haben.Mit den Zahlen zeige sich auch die attraktive Bewertung von Siemens. Das KGV für 2018 liege bei gerade einmal 14, dazu komme eine attraktive Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Da die Risiken bei ähnlicher Bewertung deutlich geringer seien als beim kriselnden Erzrivalen General Electric (KGV: 14, Dividendenrendite: 3,9 Prozent), seien die Vorzeichen für steigende Kurse durchaus gegeben - solange Siemens die Erwartungen erfülle.Langfristig dürfte die Strategie des Elektrotechnik-Konzerns aufgehen. Das charttechnische Bild bleibe aber unverändert schwach.Erst wenn sich die Siemens-Aktie nachhaltig von den Tiefstkursen lösen könne, sollten Neueinsteiger wieder zugreifen. Bis dahin bleibt die Siemens-Aktie eine Halteposition mit Stopp bei 95 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:101,46 EUR +0,96% (16.10.2018, 14:00)