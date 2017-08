ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (04.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie unter Druck - ChartanalyseDie Vorlage neuer Quartalszahlen bereitete den Aktionären von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) keine Freude, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Sie hätten ihren Abschied aus der Aktie fortgesetzt. Abgesehen vom Nettoergebnis habe der Industriekonzern auf den ersten Blick die durchschnittlichen Markterwartungen verfehlt. Zudem hätten die Händler bemängelt, dass die Medizintechnik erst im folgenden Jahr an die Börse gebracht werden solle. Seit Ende April und dem Allzeithoch bei 133,50 Euro befinde sich die Siemens-Aktie bereits in einem anhaltenden und ziemlich stabilen Abwärtstrend. Der lasse sich aktuell zwischen 112,10 und 120,30 Euro beschrieben, wobei die Notierungen auf ihrem Weg nach unten vor allem dessen Oberseite als Widerstand markiert hätten. Die Unterseite dagegen sei noch wenig beschrieben, so dass es durchaus mit einem an Dynamik gewinnenden Abverkauf auch tiefer gehen könnte.Mit dem heutigen Minus hätten die Notierungen ein gefährliches Abwärtsgap nach unten gerissen. Die 200-Tage-Linie könne derzeit keine Hilfe mehr leisten, denn sie befinde sich bei 119,76 Euro über dem aktuellen Kurs. Aber die Marktteilnehmer scheinen bei der Siemens-Aktie momentan vor allem damit beschäftigt zu sein, den zuvor von November bis April gehaltenen Aufwärtstrend die Gegenrichtung abzuarbeiten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". So könnte sich am Tief von November bei 99,38 Euro ein mögliches Kursziel befinden. (Veröffentlicht am 04.08.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:111,30 EUR -1,07% (04.08.2017, 13:58)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:111,195 EUR -1,09% (04.08.2017, 14:13)