WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (02.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) charttechnisch unter die Lupe.Im Umfeld des Quartalswechsels Q1/Q2 habe die Siemens-Aktie den langfristigen Aufwärtstrend seit Herbst 2008 (akt. bei 105,44 EUR) einer Belastungsprobe unterzogen. Letztlich habe der erfolgreiche Test dieser Trendlinie den Grundstein für die konstruktive Kursentwicklung während der letzten Monate gelegt. Aktuell stelle das Papier den seit Mai 2017 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 120,44 EUR) zur Disposition. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite, wäre die gesamte Verschnaufpause seit dem Frühling des vergangenen Jahres als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge zu interpretieren. Auf eine positive Weichenstellung würden diverse quantitative Indikatoren hoffen lassen. So sei der MACD derzeit "long" positioniert und auch die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" signalisiere aktuell einen idealtypischen Haussetrend. Eines der Kriterien sei dabei die Relative Stärke nach Levy, die nicht nur über dem Schwellenwert von 1 notiere, sondern zusätzlich auch eine Bodenbildung abgeschlossen habe. Im Erfolgsfall winke ein erneuter Anlauf auf das Allzeithoch bei 133,50 EUR, wobei die beiden Hochs bei knapp 126 EUR ein wichtiges Etappenziel markieren würden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:119,82 EUR -0,78% (01.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:118,32 EUR -1,56% (02.08.2018, 08:43)ISIN Siemens-Aktie:DE0007236101