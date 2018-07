ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (19.07.2018/ac/a/d)



Der Umbau bei Siemens befinde sich in vollem Gang. Nach der Windkraftfusion mit Gamesa und dem Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers solle der Zusammenschluss der Zugtechnik mit Alstom folgen. Alstom habe jetzt starke Q1-Zahlen gemeldet. Für Siemens sei die starke Entwicklung bei Alstom zwar erfreulich. Sorgen würden jedoch die Wettbewerbshüter der EU-Kommission bereiten. Sie hätten letzte Woche eine eingehende Prüfung der Fusion eingeleitet. Es würden Preiserhöhungen durch die starke Konzentration auf dem Markt für Hochgeschwindigkeitszüge und Signaltechnik befürchtet. Die Kartellbehörden würden dabei wohl nicht der Argumentation von Siemens und Alstom folgen, die ein europäisches Schwergewicht schmieden möchten, um dem chinesischen Weltmarktführer CRRC Paroli zu bieten - er strebe zunehmend auch nach Europa.Eine Fusion der Zugsparte mache Sinn. Siemens würde sich damit weiter vom Konglomeratsgedanken verabschieden. Es scheine nun jedoch völlig offen, ob die Zustimmung der Wettbewerbshüter erfolge. Langfristig bleibe Siemens für konservative Anleger attraktiv. Insbesondere die Digitale Fabrik und die Tochter Healthineers würden viel Potenzial versprechen.Anleger sollten bei der Siemens-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2018)