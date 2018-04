WKN Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (26.04.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) charttechnisch unter die Lupe..Im bisherigen Jahresverlauf habe die Siemens-Aktie mit einem Minus von über 10% deutlich höhere Abschläge hinnehmen müssen wie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (-3,49%). Im Dunstkreis der Marke von 100 EUR bestehe aus charttechnischer Sicht eine wichtige Haltezone, die sich aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten des Korrekturimpulses seit Ende Januar speise. Die Bedeutung dieser Bastion könnten Investoren aber auch daran festmachen, dass bei einem Abgleiten unter dieses Level nach der 200-Tage-Linie (akt. bei 113,96 EUR) auch das 200-Wochen-Pendant (akt. bei 102,78 EUR) nachhaltig unterschritten wäre.Für einen Silberstreif am Horizont würden aktuell die quantitativen Indikatoren RSI und MACD sorgen. Beide würden eine divergente Entwicklung zeigen, indem die jüngsten Tiefs nicht mehr bestätigt worden seien. Der Oszillator habe dabei sogar eine Bodenbildung vervollständigt. Vor diesem Hintergrund würde ein Anstieg über die Tiefs bei 108,00/108,50 EUR die Siemens-Aktie endgültig stabilisieren und den Weg in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts ebnen. Zwischen den beiden angeführten Leitplanken befinde der Titel in charttechnischem Niemandsland, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:104,92 EUR +0,10% (26.04.2018, 10:17)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:104,52 EUR -0,40% (26.04.2018, 10:30)ISIN Siemens-Aktie:DE0007236101