Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

123,52 EUR +0,75% (16.01.2018, 11:34)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist die Siemens AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen weltweit rund 357.000 Beschäftigte. (16.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Zu Beginn des neuen Jahres stehe bei Siemens der Börsengang von Healthineers im Fokus. Die lukrative Sparte sollte auf großes Interesse der Investoren stoßen, auch wenn bislang kaum Details zur Geschäftsentwicklung bekannt seien. Healthineers-Chef Bernd Montag sei jedenfalls zuversichtlich. "Wir sind sehr gut aufgestellt und sehr profitabel", so Montag im Interview mit dem "Handelsblatt". "Diese starke Position wollen wir ausbauen und gleichzeitig zusätzliche Wachstumschancen im Bereich der Digitalisierung und durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz für uns nutzen."Der Vorteil des Börsengangs liege insbesondere im Zugang zum Kapitalmarkt. Anleger könnten damit künftig zielgerichteter in der Medizintechnik investieren. Für Montag bleibe jedoch klar: "Wir werden ein wesentlicher Teil von Siemens bleiben. Auch langfristig." Für das Wachstum sollten dabei mit Bildgebung, Labordiagnostik und neuen Therapien alle drei Sparten sorgen. Das Ziel: "Wir wollen als Healthineers mittelfristig deutlich stärker wachsen als zurzeit und haben dafür jetzt die Grundlage geschaffen."Der Börsengang sollte ein Erfolg werden. Durch die Abspaltung sollte auch der Siemens-Aktie eine höhere Bewertung zugesprochen werden. Neben den starken operativen Aussichten habe sich auch das Chartbild deutlich aufgehellt.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:123,42 EUR +1,08% (16.01.2018, 11:19)