ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (01.02.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs:Daniela Costa, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), erhöht aber das Kursziel von 100 auf 104 Euro.Trotz verfehlter Auftragserwartungen habe die Siemens AG in Q1 insgesamt besser abgeschnitten als von ihr erwartet, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Costa habe ihre Gewinnschätzungen nach oben revidiert.Daniela Costa, Analystin von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Siemens-Aktie bestätigt und das Kursziel von 100 auf 104 Euro angehoben. (Analyse vom 01.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,65 EUR +4,65% (01.02.2017, 09:58)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:121,431 EUR +1,19% (01.02.2017, 10:19)