Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (24.11.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der globale Konzern, der 1847 von Werner von Siemens und Georg Halske in Berlin gegründet wurde, beschäftigt weltweit brutto rund 350.000 Menschen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein 190.000 davon würden in Deutschland arbeiten und seien in 250 Geschäftsfeldern tätig, gegliedert in 16 "Bereiche".Trotz eines operativen Gewinns von fast 10 Mrd. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen bereits angekündigt, weltweit etwa 6.900 Stellen abzubauen. Die Hälfte davon in Deutschland, was etwa 2% aller Arbeitsplätze entspreche. Hiervon betroffen seien die beiden Divisionen Gasturbinen und Stromerzeugungs-Dienstleistungen sowie die verarbeitenden Industrien (Process Industries and Drives). Für den Stellenabbau mache Siemens den rasanten Strukturwandel bei der fossilen Stromerzeugung und im Rohstoffsektor verantwortlich.Besonders hart könnte es die beiden Standorte Görlitz und Leipzig treffen. Siemens habe hier bereits Überlegungen angestellt, diese Standorte vollständig zu schließen. Das Geschäft mit Gasturbinen stehe aktuell unter Druck. Grund hierfür könnte in dem subventionierten Ausbau und der Innovationskraft von erneuerbaren Energien gesehen werden.Insgesamt sehe sich das Unternehmen selbst aber auf Kurs und so habe die Überschrift des aktuellen Quartalsberichtes vom 09.11.2017 gelautet: "Ziel erreicht - ein weiteres herausragendes Jahr für Siemens". Besonders erfreulich seien hierbei die Auftragseingänge gewesen. Diese seien im vierten Quartal mit 23,7 Mrd. Euro um 16% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Diese positive Situation sei vor allem auf ein höheres Volumen aus Großaufträgen zurückzuführen. Auch die Umsatzerlöse hätten gesteigert werden können und sich um 2% auf etwa 22,3 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der Gewinn nach Steuern habe um 10% auf 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, was einem Ergebnis je Aktie von 1,57 Euro entspreche.Die Siemens-Aktie werde aktuell bei EUR 114,05 (23.11.2017) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 133,10 gelegen (26.04.2017), das Jahrestief bei EUR 108,60 (08.10.2017). Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 131,48 setzen. Bei Bloomberg setzen 13 Analysten die Aktie auf "kaufen" und 17 auf "halten", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 23.11.2017).Börsenplätze Siemens-Aktie: