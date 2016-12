Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,481 EUR +0,11% (22.12.2016, 16:43)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (22.12.2016/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industrie-Sektor die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) zu kaufen.Der Maschinen- und Anlagenbau stehe in Deutschland umsatzbezogen für den zweitgrößten Industriezweig, vor der Chemie (ohne Mineralölverarbeitung) und übertroffen nur vom Automobilbau. Gemäß Zentralverband hätten deutsche Elektrotechnik- und Elektronikunternehmen mit Umsätzen von EUR 178,2 Mrd. Platz vier unter den Industriebranchen eingenommen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie sei auf EUR 34,7 Mrd. Umsatz und gekommen. In der globalen Betrachtung würden die Öl- und Gasindustrien die wichtigste Abnehmergruppe für Investitionsgüter bilden. Auf Investitionsgüter in den USA entfalle wertmäßig rund ein Drittel der weltweiten Ausrüstungsnachfrage. Dies entspreche ungefähr dem Anteil des asiatisch-pazifischen Raums, inkl. Japan/Südkorea. West-/Zentraleuropa stünden für ein Viertel der globalen Produktionsgüternachfrage.Die globale Konjunktur lasse Unterstützung der Ausrüstungsnachfrage vermissen. Solange aus Asien keine konjunkturelle Aufhellung vermeldet werde, bleibe das Umfeld global ausgerichteter Industrieunternehmen herausfordernd. Selektiv würden sich für Einzeltitel Chancen ergeben, das Sektorurteil verbleibe bei "neutral".Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Siemens-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute 125,00 EUR. (Analyse vom 22.12.2016)