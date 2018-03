Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

102,18 EUR +0,75% (27.03.2018, 10:00)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (27.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Kursumschwung möglich - ChartanalyseZwischen Anfang 2016 und der ersten Jahreshälfte letzten Jahres hielt sich das Papier des Technologiekonzerns Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) noch in einem mittelfristigen Aufwärtstrend auf und markierte ein finales Verlaufshoch bei 133,50 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Weitere Höchststände hätten jedoch nicht mehr durchgesetzt werden können, das Papier sei in die entgegengesetzte Trendrichtung gefallen und habe noch im gleichen Jahr ein Tief bei 108,00 Euro verkraften müssen. Nach einer Zwischenerholung an 125,95 Euro sei es zu Beginn dieser Woche auf rund 100,00 Euro weiter bergab gegangen.Doch damit habe der Wert zugleich eine wichtige Horizontalunterstützung aus den Jahren 2014 bis 2016 erreicht, der einige Monate zuvor aufs Äußerste verteidigt worden sei und daher einen starken Support darstelle. Zudem verlaufe in diesem Bereich auch das 38,2% Fibonacci-Retracement, das sehr häufig für eine Trendwende sorge und entsprechend große Bedeutung zukommt. Mit volatilen Stabilisierungsansätzen müsse in den kommenden Wochen zwingend gerechnet werden, die Chancen hierfür stünden aber nach aktueller Auswertung recht vielversprechend.Die runde Marke von 100,00 Euro könnte noch in dieser verkürzten Handelswoche für eine merkliche Gegenwehr der Käufer sorgen und zu einem Kursumschwung zurück an das Niveau von zunächst 105,00 Euro verhelfen. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit weiterer Gewinne in der Siemens-Aktie bis auf 108,00 Euro.Doch sollte auch eine volatile Stabilisierungsphase ab 100,00 Euro dringendst eingeplant werden, die kurzfristige Rücksetzer sogar auf das Niveau von 98,25 Euro hervorbringen könnte. Denn in diesem Bereich liege noch eine offene Kurslücke im Chartverlauf vor, die sehr häufig geschlossen werde. Ein zunehmend verlässliches Verkaufssignal sollte aber erst unter dem Niveau von rund 95,00 Euro in der Siemens-Aktie auftreten. Dann sollten zwangsläufig Abgaben sogar auf die Unterstützung aus Sommer 2016 bei grob 86,82 Euro erwartet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.03.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,26 EUR +1,87% (27.03.2018, 09:46)