ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (23.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens-Chef Joe Kaeser habe ehrgeizige Pläne. Er wolle nach der Windkraftsparte weitere Geschäftsbereiche ausgliedern. Sein Vorhaben, dass die Siemens AG in Zukunft zur Holding mit vielen eigenständigen Mehrheitsbeteiligungen werde, treffe aber nicht nur auf Gegenliebe. Im Aufsichtsrat rege sich Widerstand.Für den DAX-Titel wären weitere Abspaltungen wohl vorteilhaft. Als Summe der Teile dürfte Siemens mehr wert sein als der Gesamtkonzern in seiner jetzigen Form. Der Vorstandschef habe jedoch bereits gezeigt, dass er den Konzern in der richtigen Spur führe.Investoren sollten bei der Siemens-Aktie auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spekulieren und kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,60 EUR +0,49% (23.03.2017, 12:34)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,551 EUR +0,33% (23.03.2017, 12:46)