Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,601 EUR -0,05% (01.12.2017, 09:06)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (01.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Der am 29.11. vorgelegte Geschäftsbericht 2016-2017 (30.09.) habe die vorläufigen (Komplett-)Zahlen von Anfang November bestätigt (u.a. Umsatz: 83,05 (Vj.: 79,64) Mrd. Euro; unverwässertes EPS: 7,44 (Vj.:6,74) Euro). Die selbstgesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2016/17 habe Siemens zwar erreicht, teilweise hätten die Ist-Werte aber im unteren Bereich der Guidance gelegen. Im Rahmen des Geschäftsberichts seien die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden. Im Ausblick seien die Restrukturierungskosten ("größer als 2016/17" (466 Mio. Euro); weltweiter Abbau von 6.900 Stellen) sowie der Börsengang der Medizintechniksparte Healthineers noch nicht berücksichtigt - beides sei ergebnisbelastend.Durch seine strukturelle Aufstellung (energienah) sei der Konzern, ebenso wie der Hauptkonkurrent GE, mit deutlichem Gegenwind konfrontiert. Jedoch sei Siemens etwas beim Konzernumbau voraus.Als Kurstreiber/-stützen könnten sich in den kommenden Monaten ein erfolgreiches Healthineer-IPO sowie die US-Steuerreform (Umsatzanteil USA 2016/17: 20%) erweisen.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,20 EUR -0,26% (30.11.2017, 17:35)