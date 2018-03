Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

102,62 EUR +1,18% (27.03.2018, 14:41)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (27.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des Technologiekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) zu kaufen.Die Ergebnisperformance von Drebing beobachteter Unternehmen sei in Q4/2017 im Vergleich zur Dynamik des Jahresauftakts abgefallen. Die Belastbarkeit der für das Kurspotenzial maßgeblichen Analystenprognosen für 2018 werde zum einen durch Störungen getestet, die von der "America first"-Handelspolitik ausgehen würden. Die US-Steuerreform werde demgegenüber ein zusätzlicher Anreizgeber sein.Die globale Konjunktur habe der Ausrüstungsnachfrage Rückenwind in 2017 und - so Stellungnahmen und erste auswertbare Daten - auch in Q1/2018 verschafft. Impulsgeber seien verarbeitende Industrien in China gewesen. Die Ergebnisperformance von Drebing beobachteter Unternehmen habe in Q4/2017 jedoch nicht an die Dynamik des Jahresauftakts herangereicht. Sein Sektorenurteil verbleibe bei "neutral".Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Siemens-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 125,00. (Analyse vom 27.03.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,48 EUR +2,09% (27.03.2018, 14:26)