Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

91,91 EUR -2,21% (02.08.2019, 12:28)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (02.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Abverkauf nach den Zahlen gehe bei der Siemens-Aktie weiter. Die schwachen Ergebnisse im dritten Quartal, die pessimistischen Aussagen und der Trump-Schock am Donnerstagabend würden ein explosives Gemisch bilden. Sollte der Handelskrieg wieder eskalieren, träfe das den Industriekonzern mit voller Wucht.Bei Anleger sei das Siemens-Zahlenwerk vom Donnerstag nicht gut angekommen. Vor allem die Schwäche in der Digitalen Fabrik gebe Anlass zur Sorge. Die margenstarke Vorzeigesparte leide unter der konjunkturellen Abschwächung. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz sogar um ein Prozent zurückgegangen. Besonders dramatisch: Die EBITA-Marge sei deutlich zurückgegangen - von 19,5 Prozent auf 14,8 Prozent.Aufgrund dieser Schwäche verliere die Digitale Fabrik ihren Status als renditestärkste Sparte. Die börsennotierte Siemens Healthineers sei auf eine EBITA-Marge von 15,6 Prozent gekommen. Ohnehin mache die Medizintechniktochter dem DAX-Konzern wieder Freude. Bereits zu Beginn der Woche habe sich Healthineers vom negativen Trend in der laufenden Berichtssaison abkoppeln können. Auch am Freitag zähle die Aktie zu den wenigen HDAX-Werten mit grünen Vorzeichen - auf Wochensicht stehe ein Gewinn von gut acht Prozent zu Buche.Eine herbe Enttäuschung habe dagegen die zweite börsennotierte Tochter geliefert. Der Windkraftkonzern Siemens Gamesa habe trotz Auftragsflut und einem 42-prozentigen Umsatzplus nicht überzeugen können. Die Aktie sei nach den Zahlen brutal um knapp 20 Prozent abgestürzt. Das Problem: die mangelnde Profitabilität. Wegen des harten Preiskampfes der Turbinenbauer sei das EBITA trotz der hohen Umsätze um fünf Prozent zurückgegangen. Die Euphorie, die die Windaktien europaweit seit Jahresbeginn erfasst habe, ebbe damit zusehends ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:91,92 EUR -3,24% (02.08.2019, 12:13)