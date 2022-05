Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (05.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des kanadischen Internetkonzerns Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur Amazon, eBay und Co hätten aktuell Probleme beim Wachstum, sondern auch Shopify. Die Papiere der E-Commerce-Firma würden im frühen US-Handel rund 15 Prozent nach unten rauschen, nachdem die Erwartungen der Analysten an das erste Quartal nicht hätten erfüllt werden können. Die Shopify-Aktie sei damit ausgestoppt.Shopify habe im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 1,20 Milliarden Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Geschäftsentwicklung sei damit etwas schlechter als erwartet ausgefallen - Analysten hätten 1,25 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt.Die fehlenden Corona-Effekte würden damit auch Shopify zu schaffen machen. In den Pandemiequartalen habe der E-Commerce-Anbieter seinen Umsatz stets verdoppeln und im vergangenen Weihnachtsquartal immerhin noch 41 Prozent Wachstum erzielen können.Positiv falle dagegen auf, dass das sogenannte "Gross Payment Volume" im ersten Quartal um 46 Prozent habe zulegen können. Grund hierfür sei die Stärke von Shopifys Zahlungsdienstleistungen gewesen, die von immer mehr Händlern genutzt würden. Gleichzeitig hätten die Kreditvergaben unter dem Dienst "Shopify Capital" weiterhin Zuspruch gefunden. Das Segment "Merchant Solutions" habe mit 29 Prozent damit deutlich kräftiger zugelegt als die "Subscription Solutions" mit nur acht Prozent.Unter dem Strich sei ein Nettoverlust von 1,5 Milliarden Dollar erzielt worden, wo im vergangenen Jahr noch ein Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar gestanden habe. Die hohen Verluste hätten dabei aus Wertabschreibungen auf Beteiligungen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar gestammt. Bereinigt um diesen Effekt habe Shopify einen Gewinn in Höhe von 25 Millionen Dollar beziehungsweise 0,20 Dollar je Aktie erzielt. Im Vorjahresquartal seien es hier noch 2,01 Dollar je Aktie gewesen und auch die Analysten hätten mit 0,64 Dollar deutlich mehr erwartet.Für wenig Begeisterung habe auch gesorgt, dass trotz des Milliardenverlustes erneut tief in die Tasche gegriffen worden sei. Und zwar für die 2,1 Milliarden Dollar teure Übernahme von Deliverr, das beispielsweise schnelle Lieferlösungen für Firmen wie Ebay, Etsy oder Walmart anbiete. Der Schwenk hin zu mehr eigenen Fullfilment-Lösungen werde damit weiter vorangetrieben - Investitionen in den Aufbau würden allerdings auf die Profitabilität drücken.Die Shopify-Zahlen würden zeigen, dass das Umfeld für E-Commerce-Firmen sowie das Sentiment am Markt schwierig bleibe - auch wenn die langfristigen Aussichten positiv scheinen.Die Aktie von Shopify hat mit dem kräftigen Kursverlust nach den Zahlen den Stopp bei 390 Euro erreicht und ist damit keine laufende Empfehlung des "Aktionär" mehr, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 05.05.2022)