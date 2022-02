Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während es mit den meisten Aktien im heutigen Handel zum Teil heftig bergab gehe, präsentiere sich die Shell-Aktie in starker Verfassung. Dies liege natürlich vor allem an den anziehenden Preisen für Öl und Gas. So habe der europäische Gasmarkt mit einem "dramatischen Anstieg" der Großhandelspreise auf den Angriff Russlands reagiert.Habe der Preis für eine im März zu liefernde Megawattstunde Erdgas am Mittwoch bei 88 Euro gelegen, habe er am Donnerstagmittag bei über 118 Euro gelegen, habe Gasmarktexperte Heiko Lohmann vom Energieinformationsdienst Energate unter Bezug auf einen Händler gesagt. "Wir beobachten eine extreme Nervosität der Handelsmärkte."Lohmann habe betont, dass sich an der Versorgung mit Gas bis zum Mittag nichts geändert habe. So sei zum Beispiel durch die Erdgaspipeline Nord Stream Erdgas in unveränderter Menge geflossen. "Wenn sich tatsächlich nichts an den Gasflüssen ändert, können die Preise auch wieder auf das Niveau vom Wochenanfang zurückgehen." Am Montag habe die Megawattstunde Erdgas auf der niederländischen Handelsplattform TTF zum Handelsschluss knapp 73 Euro gekostet. Der Experte habe auch darauf hingewiesen, dass die Großhandelspreise vor Weihnachten 2021 noch deutlich höher gewesen seien und zeitweise bei 180 Euro je Megawattstunde gelegen hätten.Wie sich die aktuell gestiegenen Großhandelspreise auf die Haushaltskunden-Preise auswirkten, sei noch offen. Wenn sich die "Kurzfristpanik" an den Märkten wieder lege, dürfte das keine weiteren Auswirkungen haben. "Wenn es allerdings zu Einschränkungen in der Gasversorgung kommt, werden die Preise weiter steigen", habe Lohmann gesagt.Dividendenjäger können hier nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. Der Stopp könne bei 17,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link