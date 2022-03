XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Montag von hohem Niveau aus spürbar gesunken. Der Krieg in der Ukraine dominiere nach wie vor den Ölmarkt. Die Invasion Russlands und scharfe Sanktionen vieler Länder hätten die Preise vor einer Woche auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 getrieben. Mittlerweile hätten sich die Preise wieder etwas von diesen Höchstständen entfernt.Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank habe die Sorge der Anleger vor einer unmittelbaren Unterbrechung der Energielieferungen aus Russland zuletzt etwas nachgelassen. Er habe auf weitere Aussagen von Russlands Präsident Putin verwiesen, der versichert habe, dass man den Lieferverpflichtungen bei den Energieexporten nachkommen wolle. "Zudem haben die Vereinigten Arabischen Emirate die Debatte über eine stärkere Erhöhung der Ölproduktion durch die OPEC+ angestoßen", habe der Commerzbank-Experte gesagt.Die Aktien der großen Ölkonzerne würden sich trotz des jüngsten Preisrückgangs dennoch gut halten. Sie würden weiter von den nach wie vor hohen Notierungen profitieren. Die Shell-Aktie gebe am Montag nach. Die Aussichten würden jedoch weiter gut bleiben. Anleger könnten die Gewinne laufen lassen. Ein Stopp bei 17,70 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:22,88 EUR -2,01% (14.03.2022, 11:24)