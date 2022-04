Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,13 EUR -0,75% (07.04.2022, 11:39)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

25,24 EUR -1,12% (07.04.2022, 11:21)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.100,00 GBp -1,48% (07.04.2022, 11:25)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unverändert zu kaufen.Die Aktie von Shell habe im gestrigen Handel ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange nach Ansicht mehrerer Analysten aber noch längst nicht erreicht sein. So sähen etwa die Experten von Jefferies und Barclays noch weiteres Potenzial für die Dividendenperle.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Shell von 2.400 auf 2.600 Pence (umgerechnet 31,17 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Shell sei der Gewinner der im Zuge des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Ölpreise, so Analyst Giacomo Romeo. Der Krieg habe gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und Angebotsrisiken und starke Preisschwankungen entfesselt. Die Energiekrise dürfte seiner Ansicht nach langfristig wirken und die Knappheit an Gas bis 2030 andauern.Die britische Großbank Barclays habe die Einstufung für Shell indes auf "overweight" belassen und sehe den fairen Wert sogar bei 3.000 Pence, was 42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Ein Ölpreis von 100 US-Dollar pro Barrel sei nun die Grundannahme für den Energiesektor, habe Analystin Lydia Rainforth in einer Branchenstudie geschrieben. Jahre unzureichender Investitionen in der Branche hätten nun höhere Preise zur Folge. Ölproduzenten mit einer höheren Gewichtung des Fördergeschäfts dürften folglich stärkere Aufwertungen erfahren als solche mit einem Fokus auf die Verarbeitung und Vermarktung. Shell und Equinor dürften besonders vom Gasgeschäft profitieren."Der Aktionär" sei für die Anteile von Shell ebenfalls optimistisch gestimmt. Der Energieriese dürfte 2022 erneut einen enorm hohen Gewinn erzielen. Die Bewertung sei mit einem KGV von 7, einem KBV von 1,0 und einer Dividendenrendite von 4 Prozent immer noch sehr günstig. Zudem sei das Chartbild bullish.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: