Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bis Mitte April legte der Shanghai Composite (ISIN: CNM000000019, WKN: A1YDZ0) einen fulminanten Start ins Jahr 2019 auf das Börsenparkett, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit dem Verlaufshoch bei 3.288 Punkten habe sich das Aktienbarometer eine Verschnaufpause gegönnt, die zu Wochenbeginn nun deutlich an Schärfe gewonnen habe. So hätten die chinesischen Standardwerte mit dem Rückfall unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.131 Punkten) einen echten Nackenschlag hinnehmen müssen. Noch schwerer wiege aus charttechnischer Sicht allerdings der Bruch der Kreuzunterstützung aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Juni 2015 (akt. bei 3.011 Punkten) sowie den verschiedenen Hochs und Tiefs bei rund 3.000 Punkten. Da die negative Weichenstellung zudem mit einem Abwärtsgap (3.050 zu 2.987 Punkten) vollzogen worden sei, sollten Anleger diese keinesfalls unterschätzen. In die gleiche Kerbe schlage auch der Monatschart. In der hohen Zeitebene werde der "shooting star" vom April durch die bereits angeführte Kurslücke bestätigt. Unter dem Strich seien damit für technisch motivierte Investoren Longengagements zunächst tabu. Erst bei einem Schließen der oben genannten Abwärtskurslücke wären die Optimisten zurück in der Erfolgsspur. (07.05.2019/ac/a/m)



