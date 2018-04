XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management) und Careware (Field und Customer Service Management). Serviceware hat mehr als 500 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Ende des Geschäftsjahres 2016/17 beschäftigte Serviceware 285 Mitarbeiter.



Bad Camberg (www.aktiencheck.de) - Serviceware SE ("Serviceware" oder die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ), ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen für den Enterprise Service Management ("ESM") Markt, ist heute erfolgreich im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der erste Kurs der Serviceware-Aktie wurde mit 24,005 EUR festgestellt. Im Rahmen des Börsengangs sind der Gesellschaft brutto 60 Mio. EUR aus einer Kapitalerhöhung zugeflossen. Die frischen Mittel sollen zur Wachstumsfinanzierung durch Akquisitionen, zur weiteren Internationalisierung und zum Ausbau des Vertriebs zur verstärkten Adressierung von Großunternehmen verwendet werden.Dirk K. Martin, CEO und Mitbegründer von Serviceware: "Wir sind mit unserem Börsendebüt sehr zufrieden. Mit den Mitteln aus dem Börsengang werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben und unsere hervorragende Positionierung im ESM-Markt ausbauen."Harald Popp, CFO und Mitbegründer von Serviceware: "Heute ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Unternehmensgeschichte. Wir sind erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Nun fokussieren wir uns darauf, die Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umzusetzen."