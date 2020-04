(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Serviceware-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

10,328 EUR +3,33% (28.04.2020, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Serviceware-Aktie:

10,248 EUR +2,51% (28.04.2020, 11:55)



ISIN Serviceware-Aktie:

DE000A2G8X31



WKN Serviceware-Aktie:

A2G8X3



Ticker-Symbol Serviceware-Aktie:

SJJ



Kurzprofil Serviceware SE:



Serviceware (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management), Careware (Field und Customer Service Management), SABIO (Knowledge-Management) und cubus (Corporate Performance Management / Business Intelligence). Serviceware hat mehr als 800 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se. (28.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Serviceware-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Serviceware SE (ISIN: DE000A2G8X31, WKN: A2G8X3, Ticker-Symbol: SJJ) mit dem Rating "kaufen" auf.Auf die individuellen Wertschöpfungsprozesse abgestimmte Informationstechnologien würden bereits heute zum festen Bestandteil wettbewerbsfähiger Unternehmen aus den unterschiedlichsten Sektoren gehören. Doch während bis in die jüngste Vergangenheit Digitalisierung vordringlich bei vorgelagerten Wertschöpfungsstufen stattgefunden habe, seien interne und externe Serviceprozesse, wenn überhaupt, nur rudimentär digitalisiert und/oder automatisiert worden. Durch die Digitalisierung von Service-Prozessen könnten Kosten reduziert und zusätzliche Wettbewerbsvorteile durch optimierte Kundenservice-Prozesse realisiert werden, was Unternehmen einen starken Anreiz gebe, in die Digitalisierung von Service-Prozessen zu investieren.Serviceware habe sich früh in dem immer wichtiger werdenden Markt der Service-Ökonomie mit der Enterprise Service Management (ESM)-Plattform als One-Stop-Shop für die Digitalisierung und Automatisierung von Service-Prozessen positioniert. Mit den IPO-Mitteln verfüge die Gesellschaft über ausreichendes Kapital, um die proprietäre ESM-Plattform technologisch weiter auszubauen und gleichzeitig das nationale und internationale Wachstum weiter zu forcieren.Das Management erwarte im H2/20 eine zunehmende Umsatzdynamisierung. Da mögliche negative Effekte im Zusammenhang mit der Corona-Krise derzeit nur schwer abzuschätzen seien, sei mit Veröffentlichung (24.04.) der Q1/20-Zahlen (Umsatz: 17,3 Mio. Euro; +5,2% ggü. Vj.) keine Guidance-Anpassung vorgenommen worden. Deshalb rechne Omerovic für 2020e mit einem Umsatzwachstum auf Vorjahresniveau (+20% YoY). Beim unbereinigten EBIT gehe er für 2020e erneut von einem negativen Wert von -1,2 Mio. Euro (EBIT 2019: -2,3 Mio. Euro; Q1/20: -0,62 Mio. Euro) aus. Sollte sich in den kommenden Quartalen abzeichnen, dass die Corona-Krise doch stärker auf die operativen Tätigkeiten einwirke, werde Omerovic seine 2020e-Schätzungen überarbeiten.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, startet seine Coverage mit einem Kursziel von 15,00 Euro je Aktie und einer "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: