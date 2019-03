Börsenplätze Senvion-Aktie:



ISIN Senvion-Aktie:

LU1377527517



WKN Senvion-Aktie:

A2AFKW



Ticker-Symbol Senvion-Aktie:

SEN



Kurzprofil Senvion S.A.:



Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Windkraftanlagen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an projektspezifischen Lösungen in den Bereichen Fundamentbau, Transport, Montage sowie Service und Wartung. Senvion besitzt Produktionsstätten in Deutschland und Portugal und ist über Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen in Europa, Amerika, Asien und Australien tätig. (25.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Senvion-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Senvion-Aktie (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) zu meiden.Die meisten Windkraftaktien wie Nordex oder Vestas hätten im Jahr 2019 eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Allerdings gebe es auch Gegenbeispiele. Der kleinere Wettbewerber Senvion befinde sich in einer schweren Krise. Es bleibe weiter offen, ob die Restrukturierung gelinge - personell habe sich der Konzern schon einmal verstärkt.Bereits Ende Januar habe Senvion Hans-Jürgen Wiecha als CFO in den Vorstand geholt. Nun komme mit Neil Robson noch ein Chief Restructuring Office (CRO) hinzu. Robson habe wie Wiecha viel Erfahrung im Krisenmanagement und sei Partner bei der Restrukturierungsberatung THM Partner. "Wir haben einen klar definierten Maßnahmenplan, um das Unternehmen mittelfristig zu stabilisieren und zu stärken. Neil Robson wird Senvions laufenden Finanzierungsgespräche mit wichtigen Stakeholdern als CRO erfolgreich vorantreiben", so Vorstandschef Yves Rannou zur Personalie.Nach zwei schwachen Geschäftsjahren sei Senvion tief in die Krise gerutscht. Viel Geld sei verbrannt worden, die künftige Finanzierung sei aktuell nicht gesichert. Derzeit laufe nach wie vor das Sanierungsgutachten. Geklärt werden solle, ob der Konzern durch eine Restrukturierung saniert werden könne. Dann könnten wieder Gespräche mit den Banken geführt werden.Anleger sollten die Senvion-Aktie aktuell meiden und nicht in das fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Deutlich spannender sei die Situation bei den Wettbewerbern. Bei Nordex sei nach der 70-Prozent-Rally seit Jahresbeginn jedoch eine Verschnaufpause überfällig. Favorit des "Aktionär" sei deshalb unverändert der dänische Weltmarktführer Vestas. (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link