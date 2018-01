Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise stiegen gestern um 2% und setzen ihren Höhenflug heute fort, so die Analysten der Commerzbank.Für den Preisanstieg würden sich eine Reihe von Argumenten anführen lassen. Zu nennen seien positive Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA und das extrem kalte Wetter an der US-Ostküste. Dies führe zu einer steigenden Nachfrage nach Mitteldestillaten. Dadurch hätten sich die Transportwege auf dem Atlantik zuletzt umgekehrt. Anstatt von den USA nach Europa werde Diesel und Heizöl derzeit von Europa in die USA geliefert. Das API habe zudem einen Abbau der US-Rohölbestände in der letzten Woche um 5 Mio. Barrel berichtet. Dazu dürfte allerdings auch ein Steuereffekt beigetragen haben. Der gleichzeitige Anstieg der Lagerbestände von Ölprodukten habe dagegen keine Rolle gespielt.Diese selektive Wahrnehmung lasse sich auch bei der Interpretation der Nachrichten aus dem Iran beobachten. Meldungen, wonach die Unruhen keinen Einfluss auf die Ölproduktion hätten, seien ignoriert worden. Meldungen über die Stationierung von Truppen der Revolutionsgarden in Unruhegebieten hätten dagegen später zu einem Preisanstieg geführt. Auch die weiterhin hohe Disziplin der OPEC dürfte den Preisanstieg begünstigt haben. Laut Bloomberg sei die OPEC-Rohölproduktion im Dezember konstant bei 32,47 Mio. Barrel pro Tag geblieben. Die 12 an dem Kürzungsabkommen beteiligten Länder hätten die Kürzungen im Dezember unverändert zu 121% umgesetzt. (04.01.2018/ac/a/m)