Hannover (www.aktiencheck.de) - Wenig überraschend tendieren die globalen Rohölpreise weiterhin seitwärts, sodass das Barrel Brent am vergangenen Freitag bei 72,94 EUR um -0,5% leichter aus dem Handel geht als sieben Tage zuvor, so die Analysten der Nord LB.Insbesondere vor dem Hintergrund der "wackelnden" täglichen Rohölimportmenge von rund 650 Tsd. Barrel aus dem Iran, bleibe die USA mit einer Importmenge i.H.v. täglich über 550 Tsd. Barrel eine wichtige Bezugsquelle für die Volksrepublik China. Es erscheine nicht unwahrscheinlich, dass Peking seine US-Rohölimporte als Verhandlungsmasse im Streit um die Erteilung eines US-Waivers zum weiteren Import iranischen Öls einsetzen werde. Die Analysten würden diesem Unterfangen jedoch keine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit beimessen.Unterdessen stelle sich die Lage an den internationalen Ölmarkten im Vergleich zur Vorwoche unverändert dar. Die Produktionsmengenanstiege in Vorbereitung der Iransanktionen ab dem 4. November, sowie die etwas nachfrageschwächeren Monate September und Oktober würden ebenso wie die internationalen Handelskonflikte die Ölpreise belasten. Gleichzeitig würden die sich einengenden globalen Reservekapazitäten, die sinkende Förderleistung Venezuelas, sowie allem voran die Erwartung einer drohenden Angebotsverknappung nach Eintritt der vollen US-Sanktionen gegen den Iran stützen. Bei ausbleibenden exogenen (Angebots-)schocks würden die Analysten die Preise dementsprechend weiterhin mit seitwärts gerichteter Tendenz erwarten. (13.08.2018/ac/a/m)