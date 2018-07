Der Index der Federal Reserve Bank of Philadelphia über die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in ihrer Region sei im Juli von 19,9 auf 25,7 Punkte gestiegen. Besonders stark von 17,9 auf 31,4 Punkte habe sich der Subindex für die Auftragseingänge verbessert, was zumindest auf kurze Sicht klar für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in der Industrie spreche. Beachtlich würden die Analysten von Postbank Research auch die Entwicklung bei den Preiskomponenten der Unternehmensbefragung finden, die üblicherweise nicht im Fokus stünden. Der Index für die bezahlten Preise sei von ohnehin schon sehr hohen 51,8 auf 62,9 Punkte gesprungen. Hierin schlage sich sicherlich in erster Linie das hohe Niveau des Ölpreises nieder, obschon dieser ganz aktuell sogar gesunken sei. Zugleich habe aber auch der Index für die erzielten Preise von 33,2 auf 36,3 Punkte zugelegt. Ein recht hoher Anteil der Unternehmen des Verarbeitende Gewerbes scheine somit in der Lage zu sein, die gestiegenen

Einstandskosten weiterzugeben.



Der Index der US-Frühindikatoren sei im Juni um 0,5% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Er untermauere damit die Robustheit des konjunkturellen Aufwärtstrends.



Zum Wochenschluss würden keine wesentlichen Konjunkturdaten veröffentlicht.





