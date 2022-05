Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter: und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (03.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Scout24 SE (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) unter die Lupe.Scout24 habe seinen Umsatz zum Jahresauftakt kräftig gesteigert und die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Der Online-Immobilienmarktplatz blicke optimistisch in das laufende Jahr und plane, die obere Spanne der Ergebnisziele zu erreichen. An der Börse sei das gut angekommen: Die Aktie lege deutlich zu.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro gestiegen. Analysten hätten mit lediglich 105 Millionen Euro gerechnet. Das operative Ergebnis habe sich um 6,5 Prozent auf 58,6 Millionen Euro erhöht.Scout24 habe angegeben, dass sich der Ukraine-Krieg kaum negativ auf die Geschäfte ausgewirkt habe, allerdings habe der Konzern im ersten Quartal mehr Geld für Online-Marketing sowie Werbung und Personal bei der Tochter vermietet.de ausgegeben. Die EBITDA-Marge habe deshalb mit 54,4 Prozent 4,4 Prozentpunkte unter der Vorjahresmarge gelegen.Der Konzern rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum am oberen Ende der bekannten Bandbreite von zehn von bis zwölf Prozent. Das EBITDA solle ebenfalls das obere Ende der Spanne von sechs bis acht Prozent erreichen.Die Diversifizierung des Geschäfts sollte Scout24 langfristig zugutekommen. Risikobewusste Anleger können mit einer bewusst klein gehaltenen Position auf einen deutlichen Aufwärtstrend setzen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)