ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden.



All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (27.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sam Cullen von Jefferies:Sam Cullen, Aktienanalyst von Jefferies, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Portalbetreibers Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) mit einer Kaufempfehlung wieder in die Bewertung auf.Der Analyst gehe im Basisszenario von einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 44% aus. Der Betreiber der Online-Portale Autoscout und Immobilienscout habe mittelfristig ein enormes Barmittelpotenzial.Sam Cullen, Aktienanalyst von Jefferies, hat die Scout24-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 40,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 27.11.2017)Börsenplätze Scout24-Aktie:35,67 EUR -0,96% (27.11.2017, 11:22)Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:35,661 EUR -0,80% (27.11.2017, 11:27)