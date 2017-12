Der zweite Motor dieser Revolution: die Datenzentren, die echte Lernlabore für KI-Algorithmen seien. Diese von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) oder Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) betriebenen riesigen Datenzentren, die die Daten speichern würden, würden den Unternehmen eine schwindelerregende Rechenleistung zur Verfügung stellen, die es ihnen ermögliche, KI-Anwendungen blitzschnell zu entwickeln. Schließlich seien Grafikprozessoren das dritte unverzichtbare Werkzeug für den Höhenflug der KI. Durch sie könnten Algorithmen entwickelt und anschließend in Echtzeit genutzt werden.



Diese brandenden Wellen technologischer Innovation würden das Feld der Möglichkeiten eröffnen. Die sich daraus ergebenden Anwendungen würden keine Grenzen kennen. Beispielsweise werde das selbstfahrende Auto den Transport revolutionieren. Internetriesen (Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Baidu (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE)), Start-ups (Uber, Drive.Ai) und natürlich Automobilhersteller (Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Nissan (ISIN JP3672400003/ WKN 853686)) würden massiv investieren.



Waymo, eine Tochtergesellschaft von Google, biete in Phoenix, Arizona, bereits einen kostenlosen Service autonomer Taxis an. Über diese Komfortanwendungen hinaus würden insbesondere in der Medizin gewaltige Fortschritte erreicht. Beispielsweise könne Watson, ein von IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) entwickeltes System, bestimmte Krebsarten mit einer Erfolgsquote erkennen, die deutlich über jener der besten Onkologen liege.



Kurz- oder mittelfristig würden alle Sektoren betroffen sein, und das Finanzökosystem werde sich dem nicht entziehen können. Der weltweit zweitgrößte Versicherer Ping An (ISIN CNE1000003X6/ WKN A0M4YR) aus China optimiere bereits den Preis seiner Versicherungsprodukte und die Zeit, die für die Vergabe eines Kredits benötigt werde, mithilfe von Daten, die ihm von fast 900 Millionen Nutzern zur Verfügung stünden. Auch La Financière de l‘Echiquier ruhe sich nicht aus und entwickle Instrumente auf der Basis des Machine Learning, die eine Optimierung ihrer Forschung und die Filterung der Universen anhand von Tausenden von Werten ermöglichen würden.



Ganz gleich, ob es das Jahr Null für die KI sei oder nicht - eines sei sicher: Im Jahr 2017 geborene Kinder müssten nicht mehr Autofahren lernen und auch keinen Computer kaufen (alles geschehe in der Cloud), und sie sollten unbedingt eine Programmiersprache anstatt einer Fremdsprache lernen: Die Übersetzung in Echtzeit komme 2018. Man sollte keine Angst vor diesem Wandel haben... selbst wenn die Innovationen die Rolle des Einzelnen tiefgreifend verändern würden. Wir treffen die Entscheidungen und haben keinen Zweifel daran, dass die Menschen diese neuen Instrumente zu nutzen wissen, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, so Didier Le Menestrel. (06.12.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Kann eine Maschine eine menschliche Konversation nachahmen? Auf diese vor mehr als 60 Jahren von Alan Turing, dem Vater der Informatik, gestellte Frage kann heute eine positive Antwort gegeben werden, so Didier Le Menestrel, CEO des französischen Vermögensverwalters La Financière de l’Echiquier (LFDE).Das Eindringen der künstlichen Intelligenz (KI) ins Leben sei noch neu, aber sie werde es radikal verändern. 2017 sei ein Wendepunkt und werde den Menschen als das "Jahr Null" der KI in Erinnerung bleiben. Das Ausmaß dieser Revolution sei beispiellos in der Geschichte und übertreffe jene von Gutenberg (15. Jahrhundert) oder der Dampfmaschine (Ende des 18. Jahrhunderts). Das Vokabular - Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Hyperscaler - sei bereits in alle Konversationen vorgedrungen, und die Utopien von gestern würden Realität.Es sei eine Revolution, die von mehreren Umständen begünstigt werde.