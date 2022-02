Gestützt vom Indexschwergewicht VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und der Ankündigung des Autokonzerns, die Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen zu wollen, sei der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwischenzeitlich sogar ins positive Terrain vorgedrungen, habe dann aber letztendlich mit leichten Abgaben geschlossen. Nahezu unverändert seien auch der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) oder der marktbreite STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) aus dem Handel gegangen. Fester habe sich gestern dagegen der russische Leitindex MOEX (ISIN: RU000A0JP7K5, WKN: A1HUNH) (+1,6%) gezeigt, nachdem er tags zuvor 10,5% verloren habe.



In den USA hätten die US-Börsen zu Handelsbeginn zunächst kaum verändert reagiert. Im Hinblick auf die anstehende Zinswende und den nach oben gerichteten Inflationsrisiken hätten aber auch hier die Impulse gefehlt und es hätten die Sorgen bezüglich der geopolitischen Risiken überwogen. Zu Handelsende hätten sowohl der Dow Jones Index (-1,4%) als auch der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (-1,0%) und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-1,0%) klar im Minus geschlossen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan im Minus notiere, würden sich die chinesischen Indices mit Aufschlägen halten. Unternehmensseitig stünden heute wieder mehrere Quartalszahlenveröffentlichungen auf dem Programm. So würden etwa die beiden Konsumtitel Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) und Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) und der spanische Energieversorger Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) sowie die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ihre Zahlen vorlegen. In Österreich würden PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) und Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) berichten. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handel an Europas Börsen einen freundlichen Auftakt erwarten lassen.



Die Ölpreise hätten mit der weiteren Eskalation in der Russland-Ukraine-Krise weiter zugelegt. Sowohl Rohöl der Nordsee-Sorte Brent als auch das US-Pendant WTI seien um gut 1% angezogen. Gold habe sich wenig verändert gezeigt und pendele weiter um die Marke von USD 1.900 je Feinunze. Ebenso sei Bitcoin kaum von seinem Vortagesschlusskurs abgewichen und notiere aktuell knapp um die USD 38.000. (23.02.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen nach den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn gestern mit wenig Veränderung aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die geopolitischen Risiken zusehends in den Fokus der Anleger rücken würden. Mit der Anerkennung der Regionen Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten/Territorien habe Russland den nächsten Schritt in der Eskalation gesetzt und sich als Konfliktpartei gegenüber dem Westen positioniert. Erste Sanktionen hätten nicht lange auf sich warten lassen. Nachdem die USA zunächst die Geschäftstätigkeiten mit den betroffenen Regionen eingestellt hätten, habe die deutsche Bundesregierung gestern bis auf Weiteres die Zertifizierung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt.