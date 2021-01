Zum Beispiel habe der kombinierte freie Cashflow, den die fünf größten digitalen Technologieunternehmen in den Schwellenländern (Alibaba, Tencent, Meituan, JD.com und Pinduoduo) vor Investitionen erwirtschaftet hätten, in den letzten zwölf Monaten 50 Milliarden US-Dollar betragen, was 2,5 Prozent ihrer aktuellen Marktkapitalisierung entspreche. Bei dieser Run-Rate bräuchten die Unternehmen 40 Jahre, um ihre aktuelle Marktkapitalisierung aus dem von ihnen generierten freien Cashflow zu erwirtschaften, das sei mehr als doppelt so lange als bei durchschnittlichen Schwellenländerunternehmen. Die Investoren würden also darauf wetten, dass die freien Cashflows dieser Unternehmen in den kommenden Jahren deutlich wachsen würden. Aber sei das realistisch?



Hohe Nutzer- und Transaktionszahlen würden oft als Beweis für Kundenbindung und Stärke der Marke angeführt. Dabei hätten die digitalen Technologieunternehmen den bestehenden Kanälen Marktanteile abgerungen und den Gewinn an die Endkunden weitergegeben (Konsumentenrente). Die Hoffnung sei, dass sich - sobald eine gewisse Marktgröße erreicht sei - diese Kundenzahl monetarisieren lasse und hohe Gewinnmargen generiere, da die Kosten und der Kapitalaufwand meist niedriger als bei traditionellen Unternehmen seien. Doch steige der Wettbewerbsdruck in allen digitalen Sektoren, insbesondere beim E-Commerce und der Lebensmittelzustellung.



Die Disruptoren hätten aus Endkunden und Händlern Deal-Sucher mit wenig Loyalität zu einem Unternehmen gemacht, die sich kaum würden monetarisieren lassen. Das sei die Definition einer standardisierten Branche.



Es gebe einige wenige Ausnahmen, wie vertikal integrierte Unternehmen oder Anbieter, die von echten Netzwerkeffekten profitieren würden (Winner-takes-all-Situation). Aber auch hier sei der Ausblick nicht eindeutig. Wenn Unternehmen versuchen würden, durch vertikale Integration ihre Wertschöpfung zu erhöhen, zum Beispiel durch das Angebot von Vertriebs- und Logistikdienstleistungen, gehe dies auf Kosten einer höheren Kapitalintensität, was wiederum die Rendite senke. Weiterhin sei für Unternehmen, die von Netzwerkeffekten profitieren würden, die kartellrechtliche Regulierung ein Problem.



Während sich die Geschäftsmodelle von einigen dieser digitalen Technologieunternehmen irgendwann als nachhaltig herausstellen würden, würden Investoren weltweit derzeit fast alle mit einem Bewertungsaufschlag belohnen, der langfristiges, nachhaltiges Wachstum und Renditen suggeriere.



Ähnlich wie Value Traps daran scheitern würden, den zugrundeliegenden Wert ihres Unternehmens zu steigern, würden viele beliebte digitale Technologieunternehmen ein ähnliches Schicksal erleiden. "Das Fehlen eines nennenswerten freien Cashflows macht uns vorsichtig, und wir glauben, dass Investoren sich in eine andere Art von Falle locken lassen, angezogen von starken Wachstumsraten, aber mit ebenso unattraktiven Eigenschaften für langfristige Investitionen", so Rasmus Nemmoe. (27.01.2021/ac/a/m)





